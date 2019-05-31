2019-05-31T05:42:53+03:00
Общество

Жителей Тюмени приглашают на вторую дизайн-сессию «Будущее Гилевской рощи»

Встреча состоится в 14.00
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы всем миром создают будущее Гилевской рощи. Фото instagram.comТюменцы всем миром создают будущее Гилевской рощи. Фото instagram.com
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Жителей Тюмени приглашают сегодня, 31 мая, вновь обсудить «Будущее Гилевской рощи». Вторая дизайн-сессия состоится в 14.00 в «Точке кипения» (ул. Республики, 142). Для участия необходимо зарегистрироваться здесь.

Участникам предстоит придумать слоган для парка, определить наполнение функциональных зон, которые оказались самыми популярными по результатам опросов, а также поучаствовать в подготовке технического задания для дизайнеров и архитекторов.

К северу от «Гилевки» находится озеро Кривое, городской лес, Чистый пруд и озеро Оброчное. Стратегически важно объединить эти природные объекты в единое пространство – лесопарк, какого в нашем городе еще не было, и наполнить его содержанием, о котором пока можно лишь мечтать. От горожан ждут необычных идей, чтобы любимая зона отдыха в итоге стала не только больше, но и сохранила свой комфорт и атмосферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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