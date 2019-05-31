Погода 31 мая в Тюмени: тепло, но дождик

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-31T03:41:43+03:00

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Последний день весны, 31 мая, в Тюменской области будет облачным и с небольшим, а местами умеренным дождем. В отдельных районах возможны грозы, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Температура воздуха днем +22,+27, в Уватском районе +17,+22.

В Тюмени столбики термометров поднимутся до +24 градусов, дождь зарядит с утра и до вечера, ветер до 11 м/с, влажность 63%, атмосферное давление 750 мм рт ст. В Тобольске +19, в Ялуторовске и Заводоуковске +25, в Ишиме +20.

Сегодня отмечаются Всемирный день без табака и Всемирный день блондинок. В России 31 мая - профессиональный праздник у адвокатов и сварщиков, а в народном календаре это день Федота Овсяника. На Федота было принято смотреть на листья дуба. Если у дуба распустились все листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год. Принято было также с этго дня сеять лен.

ИСТОЧНИК KP.RU