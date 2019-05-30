Тюменская область поделится опытом реализации национальных проектов в сфере цифровизации

СЕГОДНЯ 19:31 2019-05-30T19:31:59+03:00

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Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич поделится с регионами опытом реализации национальных проектов в сфере цифровизации на всероссийском IT-форуме «Информационное общество-2019». Мероприятие проходит с 30 мая по 1 июня в Челябинске, в нём принимают участие порядка тысячи представителей органов власти и ведущий IT-компаний России.

В течение трёх дней на форуме обсудят актуальные направления развития отрасли информационных технологий, которые уже реализуются (или только планируются к реализации) в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Мария Рудзевич выступит с докладом на секции «Подготовка кадров для цифровой экономики», посвящённом внедрению образовательных программ в IT-сфере, о новом образовательном проекте Тюменской области – Школе юных нейроинженеров. Этот пункт входит в региональный паспорт проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в регионе с декабря 2018 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что в регионе продолжается приём заявок на конкурс для образовательных организаций «ИТ-Актив 2019», который в этом году проводится уже в третий раз. Школы региона соревнуются в применении цифровых технологий в процессе обучения, а также в активности использования сервиса АИС «Электронная школа Тюменской области». Как сообщили организаторы конкурса – департамент информатизации Тюменской области – в этом году участники должны представить свои лучшие практики использования цифровых технологий в образовательном процессе.

ИСТОЧНИК KP.RU