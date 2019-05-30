Тюменец из ревности избил односельчанина граблями по голове

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-30T16:13:41+03:00

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На жителя Тюменской области заведено уголовное дело за то, что он побил граблями своего соперника - сожителя его бывшей подруги. Инцидент произошел в Голышманово. Ранее судимый 56-летний мужчина, находясь на одной из улиц села увидел свою бывшую с молодым человеком. На фоне ревности мужчина схватил грабли и ударил соперника по голове.

Женщина, защищая своего возлюбленного, вызвала полицейских. Обидчика задержали и доставили в отделение. Свою вину он признал полностью. Драчуна обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью. (пункт «В» части 2 статьи 115 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU