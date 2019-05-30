2019-05-30T16:13:41+03:00
Происшествия

Тюменец из ревности избил односельчанина граблями по голове

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На жителя Тюменской области заведено уголовное дело за то, что он побил граблями своего соперника - сожителя его бывшей подруги. Инцидент произошел в Голышманово. Ранее судимый 56-летний мужчина, находясь на одной из улиц села увидел свою бывшую с молодым человеком. На фоне ревности мужчина схватил грабли и ударил соперника по голове.

Женщина, защищая своего возлюбленного, вызвала полицейских. Обидчика задержали и доставили в отделение. Свою вину он признал полностью. Драчуна обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью. (пункт «В» части 2 статьи 115 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавших кошек или собак тюменцы смогут найти через Яндекс
Роковое ДТП: в Тюменской области 12-летняя девочка пострадала от безрассудства водителя
Клиника Сибирская выплатит тюменским клиентам более четырех миллионов рублей
Заняла 200 тысяч и не отдает: тюменец заподозрил свою возлюбленную в мошенничестве
Детскую областную клиническую больницу в Тюмени начнут строить в 2020 году
Миллион слов благодарности: тюменка поблагодарила полицейских за найденный "Ягуар"
Тюменская детская железная дорога 1 июня откроет юбилейный, пятидесятый сезон
Представитель генпрокуратуры России проведет в Тюмени личный прием граждан
И снова дождь: тюменцев предупреждают об ухудшении погоды
Два заезжих афериста в Тюмени сувенирные монеты выдавали за антиквариат
Тюменские дети со сложными диагнозами пройдут обследование в Москве
Тюменцы могут воспользоваться картой с кэшбэком до 25%
Взрослых и юных любителей автомобилей приглашают на тюменский фестиваль «Юный Ретровод»
На Товарном шоссе в Тюмени "КИА" протаранила мотоцикл
Тюменские полицейские нашли угнанный два года назад «Ягуар»
Все зеленые зоны Тюмени обработали от клещей
Тюменские родители за детскую безопасность готовы в год платить более 15 тысяч рублей
Летние лагеря Тюменской области проверяют на безопасность
Тюменские судебные приставы составили портрет злостного неплательщика алиментов
Фестивалем «Барбекю Шоу» тюменские рестораны откроют летний сезон
30 мая на дорогах Тюмени отключат два светофора
Погода 30 мая в Тюмени: облачно и тепло
Фестиваль «Профнавигатор» расскажет тюменцам об актуальных вакансиях в регионе
В Тюменской области готовят высококвалифицированные кадры для цифровой экономики
Пятеро жителей Тюменской области зверски убили знакомого и задушили свидетеля убийства
Директор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплате
В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человека
Областной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобом