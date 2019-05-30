2019-05-30T15:28:01+03:00
Общество

Пропавших кошек или собак тюменцы смогут найти через Яндекс

В поисковой системе появился новый сервис
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пропавшую кошку или собаку жители Тюмени теперь смогут найти через Яндекс. Поисковый сервис с 30 мая запустил специальный проект yandex.ru/petfinder. На нем нем можно разместить объявление с приметами питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное.

Объявление будет появляться на сайтах Яндекса и Рекламной сети тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Это поможет хозяевам быстрее найти своего питомца.

Как пояснили в пресс-службе Яндекса, за последний год люди разместили в поисковой системе более полумиллиона запросов о потерянных и найденных животных. В пилотном режиме спецпроект был запущен в Екатеринбурге в апреле и уже показал свою эффективность. По статистике, каждый шестой потерянный питомец, появившийся в базе сайта, вернулся к хозяевам. Проект также действует в Челябинской области и Пермском крае. Скоро он появится и в других крупных городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роковое ДТП: в Тюменской области 12-летняя девочка пострадала от безрассудства водителя
Клиника Сибирская выплатит тюменским клиентам более четырех миллионов рублей
Заняла 200 тысяч и не отдает: тюменец заподозрил свою возлюбленную в мошенничестве
Детскую областную клиническую больницу в Тюмени начнут строить в 2020 году
Миллион слов благодарности: тюменка поблагодарила полицейских за найденный "Ягуар"
Тюменская детская железная дорога 1 июня откроет юбилейный, пятидесятый сезон
Представитель генпрокуратуры России проведет в Тюмени личный прием граждан
И снова дождь: тюменцев предупреждают об ухудшении погоды
Два заезжих афериста в Тюмени сувенирные монеты выдавали за антиквариат
Тюменские дети со сложными диагнозами пройдут обследование в Москве
Тюменцы могут воспользоваться картой с кэшбэком до 25%
Взрослых и юных любителей автомобилей приглашают на тюменский фестиваль «Юный Ретровод»
На Товарном шоссе в Тюмени "КИА" протаранила мотоцикл
Тюменские полицейские нашли угнанный два года назад «Ягуар»
Все зеленые зоны Тюмени обработали от клещей
Тюменские родители за детскую безопасность готовы в год платить более 15 тысяч рублей
Летние лагеря Тюменской области проверяют на безопасность
Тюменские судебные приставы составили портрет злостного неплательщика алиментов
Фестивалем «Барбекю Шоу» тюменские рестораны откроют летний сезон
30 мая на дорогах Тюмени отключат два светофора
Погода 30 мая в Тюмени: облачно и тепло
Фестиваль «Профнавигатор» расскажет тюменцам об актуальных вакансиях в регионе
В Тюменской области готовят высококвалифицированные кадры для цифровой экономики
Пятеро жителей Тюменской области зверски убили знакомого и задушили свидетеля убийства
Директор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплате
В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человека
Областной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобом