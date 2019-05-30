Пропавших кошек или собак тюменцы смогут найти через Яндекс

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-30T15:28:01+03:00

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Пропавшую кошку или собаку жители Тюмени теперь смогут найти через Яндекс. Поисковый сервис с 30 мая запустил специальный проект yandex.ru/petfinder. На нем нем можно разместить объявление с приметами питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное.

Объявление будет появляться на сайтах Яндекса и Рекламной сети тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Это поможет хозяевам быстрее найти своего питомца.

Как пояснили в пресс-службе Яндекса, за последний год люди разместили в поисковой системе более полумиллиона запросов о потерянных и найденных животных. В пилотном режиме спецпроект был запущен в Екатеринбурге в апреле и уже показал свою эффективность. По статистике, каждый шестой потерянный питомец, появившийся в базе сайта, вернулся к хозяевам. Проект также действует в Челябинской области и Пермском крае. Скоро он появится и в других крупных городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU