2019-05-30T15:16:25+03:00
Происшествия

Роковое ДТП: в Тюменской области 12-летняя девочка пострадала от безрассудства водителя

Ребенок случайно получил тяжелые травмы, возвращаясь с родителями из отпуска
Маргарита КАЛИНКИНА
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Год и три месяца проведет в колонии-поселении житель Ялуторовска, который ночью бросил на дороге автомобиль, тем самым спровоцировав серьезную аварию. В ДТП тяжелые травмы получила 12-летняя девочка.

Дорожное происшествие произошло 29 августа 2018 года. 40-летний мужчина был в гостях в деревне Осиново, где пил с зятем спиртное. После этого он на переделанном ГАЗ-52 без фар поехал на рыбалку. Вечером на обратном пути на автодороге Ялуторовск-Ярково у него закончился бензин и мужчина пешком отправился в деревню, а ночью в пустую машину на скорости врезался внедорожник "Nissan X-Trail". От удара "Nissan" вынесло на встречную полосу, где он столкнулся c "Kia Riо", в котором из отпуска в Сургут возвращалась семья с 12-летней школьницей. Девочка был госпитализирована в местную больницу.

Суд признал ялуторовца виновным в нарушении правил дорожного движения и пьяном вождении (ч.2 ст. 264 УК РФ). Кроме лишения свободы мужчине на 2,5 года запретили садиться за руль. Ему также предстоит возместить Территориальному фонду обязательного медицинского страхования расходы на лечение девочки в размере 42671 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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