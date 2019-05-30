Клиника Сибирская выплатит тюменским клиентам более четырех миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-30T14:26:11+03:00

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В судах Тюменской области продолжаются работа по защите жертв ООО «Клиника Сибирская». По обращениям граждан подготовлено и направлено в суды 45 исковых заявлений о нарушении потребительских прав.

По 32 искам суды вынесли решения в пользу граждан. Компании предстоит выплатить более четырех миллионов своим клиентам, в том числе 56 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в областном управлении Роспотребгадзора.

Напомним, жаловаться на компанию тюменцы начали в 2018 году. Сотрудники этой "клиники" звонили гражданам, представляясь работниками департамента здравоохранения, и настойчиво предлагали пройти бесплатную диагностику здоровья.

При посещении клиники многие тюменцы выходили от туда с крупным кредитом и абонементом на ненужные услуги. По словам потерпевших, сотрудники действовали обманом. Они предлагали подписать документы якобы для отчетности, а позже выяснялось, что это кредитные договоры. Подписание происходило при отсутствии возможности ознакомления с текстом, сотрудники перелистывали страницы самостоятельно и лишь указывали, где нужно поставить подпись.

Как правило «жертвами» становились безработные и пожилые. Дома, в спокойной обстановке, граждане осознавали суть подписанных документов. Они требовали расторгнуть договор, но им отказывали.

ИСТОЧНИК KP.RU