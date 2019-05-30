2019-05-30T14:26:11+03:00
Общество

Клиника Сибирская выплатит тюменским клиентам более четырех миллионов рублей

Рассмотрение исков на компанию в судах продолжается
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В судах Тюменской области продолжаются работа по защите жертв ООО «Клиника Сибирская». По обращениям граждан подготовлено и направлено в суды 45 исковых заявлений о нарушении потребительских прав.

По 32 искам суды вынесли решения в пользу граждан. Компании предстоит выплатить более четырех миллионов своим клиентам, в том числе 56 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в областном управлении Роспотребгадзора.

Напомним, жаловаться на компанию тюменцы начали в 2018 году. Сотрудники этой "клиники" звонили гражданам, представляясь работниками департамента здравоохранения, и настойчиво предлагали пройти бесплатную диагностику здоровья.

При посещении клиники многие тюменцы выходили от туда с крупным кредитом и абонементом на ненужные услуги. По словам потерпевших, сотрудники действовали обманом. Они предлагали подписать документы якобы для отчетности, а позже выяснялось, что это кредитные договоры. Подписание происходило при отсутствии возможности ознакомления с текстом, сотрудники перелистывали страницы самостоятельно и лишь указывали, где нужно поставить подпись.

Как правило «жертвами» становились безработные и пожилые. Дома, в спокойной обстановке, граждане осознавали суть подписанных документов. Они требовали расторгнуть договор, но им отказывали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавших кошек или собак тюменцы смогут найти через Яндекс
Роковое ДТП: в Тюменской области 12-летняя девочка пострадала от безрассудства водителя
Заняла 200 тысяч и не отдает: тюменец заподозрил свою возлюбленную в мошенничестве
Детскую областную клиническую больницу в Тюмени начнут строить в 2020 году
Миллион слов благодарности: тюменка поблагодарила полицейских за найденный "Ягуар"
Тюменская детская железная дорога 1 июня откроет юбилейный, пятидесятый сезон
Представитель генпрокуратуры России проведет в Тюмени личный прием граждан
И снова дождь: тюменцев предупреждают об ухудшении погоды
Два заезжих афериста в Тюмени сувенирные монеты выдавали за антиквариат
Тюменские дети со сложными диагнозами пройдут обследование в Москве
Тюменцы могут воспользоваться картой с кэшбэком до 25%
Взрослых и юных любителей автомобилей приглашают на тюменский фестиваль «Юный Ретровод»
На Товарном шоссе в Тюмени "КИА" протаранила мотоцикл
Тюменские полицейские нашли угнанный два года назад «Ягуар»
Все зеленые зоны Тюмени обработали от клещей
Тюменские родители за детскую безопасность готовы в год платить более 15 тысяч рублей
Летние лагеря Тюменской области проверяют на безопасность
Тюменские судебные приставы составили портрет злостного неплательщика алиментов
Фестивалем «Барбекю Шоу» тюменские рестораны откроют летний сезон
30 мая на дорогах Тюмени отключат два светофора
Погода 30 мая в Тюмени: облачно и тепло
Фестиваль «Профнавигатор» расскажет тюменцам об актуальных вакансиях в регионе
В Тюменской области готовят высококвалифицированные кадры для цифровой экономики
Пятеро жителей Тюменской области зверски убили знакомого и задушили свидетеля убийства
Директор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплате
В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человека
Областной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобом