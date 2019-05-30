Детскую областную клиническую больницу в Тюмени начнут строить в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-30T13:41:11+03:00

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Строительство детской клинической больницы в Тюмени может начаться уже в следующем году. На сегодняшний день разработано медико-техническое задание, прорабатывается проект, после утверждения которого начнется возведение объекта.

Ожидается, что медицинское учреждение будет рассчитано на 300 коек. В здании разместятся лабораторно-исследовательский комплекс, кардиологическое отделение, отделение онкогематологии с блоком трансплантации костного мозга.

- При составлении проекта мы опирались на подобные больницы в других регионах, которые посещали. Медучреждение должно отвечать всем современным требования, чтобы в нем было удобно и нашим пациентам и врачам, - рассказала начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родосопровождения департамента здравоохранения региона Елена Дедюкина.

Заслуженный врач РФ, председатель правления Ассоциации детских больниц Николай Ваганов отметил, что блок помощи маленьким пациентам, работающий на базе взрослой тюменской областной больницы, свой функционал выполняет. Но у региона хороший кадровый потенциал, позволяющий открыть самостоятельное детское отделение.

- В Тюменской области и в целом по стране за последние время заметно улучшилось качество обследования пациентов. По сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, сделан значительный рывок. Это говорит о том, что во многих субъектах сегодня создана и работает современная диагностическая база, - резюмировал Николай Ваганов.

ИСТОЧНИК KP.RU