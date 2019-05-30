2019-05-30T13:19:25+03:00
Общество

Миллион слов благодарности: тюменка поблагодарила полицейских за найденный "Ягуар"

Стражи порядка искали автомобиль более двух лет
Марина АНТОНОВА
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Тюменка выразила благодарность полицейским, которые через два года нашли ее "Ягуар". Фото Светланы Утешевой facebook.comТюменка выразила благодарность полицейским, которые через два года нашли ее "Ягуар". Фото Светланы Утешевой facebook.com
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"Миллион слов благодарности" высказали жители Тюмени, которым полдицейские через 2 года нашли угнанный "Ягуар", стоимостью 4.5 миллиона рублей. В социальных сетях Светлана Утешева поделилась радостью и своими впечатлениями от работы полицейских.

- Машину нашли. Нашли, когда мы уже, честно признаться, не верили и не надеялись. С машиной все в порядке, с нами тоже, если не считать наше эмоциональное состояние. Если бы я не была непосредственным участником этой истории, я бы, скорее всего, не поверила в то, что такое возможно. Оказалось - очень даже возможно, - отметила тюменка. - Хочется сказать миллион слов благодарности в адрес нашей Тюменской полиции. Я и до этого верила в них, а теперь только укрепилась в вере. Они большие молодцы!

Напомним, что пресс-служба областного управления МВД России сообщила сегодня, 30 мая. о задержании и взятии под стражу подозреваемого в угоне дорогой иномарки. При содействии полицейских Челяюинской области "Ягуар" удалось найти в одном из гаражей города Копейска. Все 2 года автомобиль был закрыт и не использовался. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, который совершил и другие аналогичные преступления.

- И все-таки как хорошо, что пока одни люди пишут посты в соцсетях, другие работают. И хорошо при этом работают, - добавила в заключение Светлана Утешева.

К слову, новость очень обрадовала многих горожан. Они искренне поздравили Светлану с "благополучным возвращением" автомобиля.

- Очень круто! Поздравляю! Мне кажется нет ничего более несправедливого, когда какое-то благо уходит откровенному криминалу от тех, кто пашет каждый день, - отметил один из тюменцев Ильдар Х.

- Искренние поздравления! Это чудо! У моей сестры тоже угнали машину, уже 2 года без следов. А она кредит платит. Вот так вот, - рассказала одна из тюменок Наталья С.

Многие захотели узнать подробности поиска. Но, как пояснила сама Светлана, пока идет следствие, подробности не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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