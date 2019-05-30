Тюменская детская железная дорога 1 июня откроет юбилейный, пятидесятый сезон

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-30T12:43:35+03:00

За лето практику на ней пройдут более 500 школьников

Изменить размер текста: A A

Юбилейный, пятидесятый сезон открывает Тюменская детская железная дорога 1 июня. Уже полвека подростки получают здесь первые навыки самых разных железнодорожных профессий, а малыши с удовольствием катаются на поезде.

В первый день лета детский поезд вновь отправится вокруг озера Андреевское под Тюменью. Во время производственной практики ребята под руководством опытных наставников будут трудиться помощниками машиниста, осмотрщиками вагонов, дежурными по станции, проводниками, билетными кассирами.

Практику пройдут более 500 школьников, сообщили в пресс-службе Тюменского отделения СвЖД. В основном это ученики 5-8 классов из Тюмени, поселков Винзили и Боровский (Тюменский район). В течение года они занимались в кружке «Юный железнодорожник»: изучали технические дисциплины и правила техники безопасности.

Старт юбилейному сезону будет открыт на торжественной линейке. Ребят поздравят руководители Тюменского региона СвЖД и молодые специалисты, которые прошли школу малой магистрали и сегодня работают на предприятиях железнодорожного транспорта.

Напомним, что правительство Тюменской области и руководство СвЖД планируют создать на детской железной дороге инновационную площадку для научно-технического творчества школьников. Малую магистраль также ждет реконструкция и благоустройство.

Сейчас протяженностью железных путей составляет 3,8 км вокург озера Андреевское. Во время поездки поезд останавливается на двух станциях – Юность и Приозёрная и двух остановочных пунктах – платформах Солнечная и Лесная. Время в пути – 45 минут. Поезда отправляются в рейс со среды по воскресенье, 5 раз в день: в 10:30, 11:30, 13:30, 14:30 и 15:30 (пн., вт. – выходной).

ИСТОЧНИК KP.RU