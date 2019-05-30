2019-05-30T12:26:32+03:00
Общество

Представитель генпрокуратуры России проведет в Тюмени личный прием граждан

Желающих на него попасть, просят записаться заранее
Маргарита КАЛИНКИНА
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Замначальника Генпрокуратуры России в УрФО 6 июня приедет в ТюменьЗамначальника Генпрокуратуры России в УрФО 6 июня приедет в ТюменьФото: Ольга Крыльцова
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Заместитель начальника управления Генпрокуратуры России в Уральском Федеральном округе Владимир Анатольевич Дроздецкий проведет личный прием в Тюмени. Попасть к нему можно будет 6 июня с 10.00 до 18.00 часов в здании прокуратуры Тюменской области по адресу: Тюмень ул. 50 лет Октября, д. 31.

Всем, кто придет на прием необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Для оптимизации процесса гражданам рекомендуют предварительно подготовить письменное обращение. В нем нужно указать либо должность, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, которому направляется письменное обращение, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, изложить суть заявления, поставить подпись и дату.

Дополнительную информацию о предстоящем приеме граждан можно получить по телефону 8 (3452) 34-53-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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