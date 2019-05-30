И снова дождь: тюменцев предупреждают об ухудшении погоды
Последний день весны будет с грозой и сильным ветром
В Тюмень идет гроза с сильным ветромФото: Ольга Крыльцова
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И снова дождь. Тюменский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погода. Завтра, 31 мая, в Тюмени ожидается сильный ветер. По прогнозам синоптиков ветер юго-западного и западного направления будет достигать 6-11 м/с.
Уже сегодня ночью в городе пойдет небольшой дождь, завтра днем он продолжится, начнется гроза, а ветер в это время усилится до 18 м/с. Температура ночью ожидается в пределах +11 +13 градусов, днем потеплеет до +24 +26 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU