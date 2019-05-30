Два заезжих афериста в Тюмени сувенирные монеты выдавали за антиквариат

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-30T12:02:46+03:00

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В Тюмени ждут суда два афериста-родственника из Астраханской и Челябинской областей. Мужчины продавали сувенирные монеты под видом старинных. В январе они продали за 43334 рубля 30 монет, 1 ложку и 1 орден студенту.

Преступление было совершено на одной из парковок возле Тюменского индустриального университета. Мужчина предложил студенту купить антиквариат и тот ради этого снял деньги в банкомате, добавил к ним евро и золотое кольцо. Чуть позже молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию.

На следующий день второй аферист обманул другого тюменца. Чтобы купить 80 «старинных» монет, тюменец оформил в кредит на два года iPhone XS Gold cтоимостью 76 тысяч рублей и отдал его аферисту. В тот же день в ломбарде тюменец узнал, что монеты не старинные и тоже обратился в полицию.

Парочку мошенников задержали в марте. При досмотре их автомобиля, было изъято свыше 1100 сувенирных монет с изображениями Петра I, Екатерины II и других царей, а также 12 ложек и 6 орденов. Сейчас по их уголовным делам прокуратура утверлдила обвинения и направила материалы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU