2019-05-30T12:03:52+03:00
Здоровье

Тюменские дети со сложными диагнозами пройдут обследование в Москве

В Тюмени работают выездные бригады проекта «Территория здоровья»
Марина Васильева
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Ведущие врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России прибыли в Тюменскую область. В рамках проекта «Территория здоровья» они проводят обследование детей со сложными диагнозами.

Как отметила начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родосопровождения департамента здравоохранения региона Елена Дедюкина, в области уже давно действует практика отправки тяжелых маленьких пациентов в федеральные центры на лечение. А вот у себя на территории специалистов такого уровня, приехавших, чтобы провести консультации, регион принимает впервые.

- К приезду врачей из Российской детской клинической больницы мы начали готовиться заблаговременно. Шла колоссальная работа по отбору пациентов. На коллегиальной комиссии были отобраны более 100 маленьких пациентов с тяжелыми и неясными диагнозами, - пояснила руководитель педиатрической службы Областной клинической больницы №1 Наталья Горохова.

По ее словам, по результатам обследования врачей выездных бригад пока отобраны 5 человек для перевозки в Москву. Консультации и осмотр детей продолжаются. Те же маленькие пациенты, которым госпитализация не будет предписана, пройдут дообследование в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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