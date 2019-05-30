2019-05-30T10:36:48+03:00
Экономика

Тюменцы могут воспользоваться картой с кэшбэком до 25%

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Тюменцы могут воспользоваться картой с кэшбэком до 25%Тюменцы могут воспользоваться картой с кэшбэком до 25%
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МТС и МТС Банк обяъвили о запуске виртуальной и пластиковой банковской карты MTS CASHBACK с кэшбэком до 25%, который можно потратить на услуги связи МТС и покупку товаров в салонах МТС.

Использование универсальной карты MTS CASHBACK платежной системы Mastercard позволяет вернуть часть трат по программе лояльности МТС Cashback в размере до 10 000 рублей в месяц при покупках за счет собственных и кредитных средств. Держатель карты может получить до 25% кэшбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback, 5% кэшбэка при оплате картой в супермаркетах, АЗС и кино, и 1% – в остальных категориях.

Начисленный кэшбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица-абонента МТС или в виде 100% скидки на покупку товаров в салонах МТС. Клиент может выбрать карту MTS CASHBACK с кредитным лимитом до 299 999 рублей или без него. Карта доступна как в виртуальном формате, так и на пластиковом носителе.

Виртуальная карта MTS CASHBACK предлагается абонентам МТС только при наличии персонального предложения от МТС Банка и предназначена для покупок в интернете, в розничных точках продаж со смартфонов при помощи сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, а также для получения наличных и осуществления безналичных переводов. Для оформления виртуальной карты абоненту МТС не нужно посещать офис банка или заполнять онлайн-анкету – карта с возможностью получения кредитного лимита доступна в мобильном приложении «МТС Деньги».

Универсальная карта MTS CASHBACK на пластиковом носителе будет доступна для всех физических лиц в салонах МТС по всей России с июня 2019 года. Владелец карты, который не является абонентом МТС, сможет тратить накопленный кэшбэк на оплату товаров в салонах МТС и для пополнения баланса номера МТС своих близких и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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