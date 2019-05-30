Взрослых и юных любителей автомобилей приглашают на тюменский фестиваль «Юный Ретровод»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-30T10:28:54+03:00

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Выставка ретро автомобилей и педальных машин, развлекательная программа с розыгрышем ценных призов, стилизованная фотозона, мастер-классы и еще много чего интересного ждет жителей Тюмени на Первом детском фестивале «Юный Ретровод».

Фестиваль состоится 1 июня в 12:00 часов на парковке ТРЦ «Галерея Вояж» в честь Международного дня защиты детей. Его организует Союз владельцев ретро-техники «Автоклуб «Ретро-Классика».

Главным событием для юных ретроводов Тюмени станет Конкурс водительского мастерства «Гонка на педальных «Москвичах». Участникам будет необходимо на скорость и аккуратность преодолеть расстояние, равное 30 метрам, на педальной машине.

- Здорово, когда общественные организации готовы устраивать мероприятия для самых маленьких жителей города. Мы, в рамках проекта "Крепкая семья" с удовольствием поддерживаем и помогаем в подготовке и проведении таких мероприятий. Вдвойне радует, что, помимо развлекательной части, дети смогут поближе познакомиться с историей отечественного машиностроения, повторить правила дорожного движения и просто отлично провести время всей семьей! - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы.

Чтобы стать участником Гонок, необходимо подать заявку до 30 мая по электронной почте: retroclassics@yandex.ru. В заявке нужно указать полное имя фамилию и отчество ребенка, его возраст и день рождения, а также контактные данные родителей.

Количество участников ограниченно, поэтому организаторы гонок оставляют за собой право досрочно остановить регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU