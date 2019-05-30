2019-05-30T10:28:54+03:00
Общество

Взрослых и юных любителей автомобилей приглашают на тюменский фестиваль «Юный Ретровод»

Праздник пройдет 1 июня
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени 1 июня пройдет фестиваль «Юный Ретровод»В Тюмени 1 июня пройдет фестиваль «Юный Ретровод»
Изменить размер текста:

Выставка ретро автомобилей и педальных машин, развлекательная программа с розыгрышем ценных призов, стилизованная фотозона, мастер-классы и еще много чего интересного ждет жителей Тюмени на Первом детском фестивале «Юный Ретровод».

Фестиваль состоится 1 июня в 12:00 часов на парковке ТРЦ «Галерея Вояж» в честь Международного дня защиты детей. Его организует Союз владельцев ретро-техники «Автоклуб «Ретро-Классика».

Главным событием для юных ретроводов Тюмени станет Конкурс водительского мастерства «Гонка на педальных «Москвичах». Участникам будет необходимо на скорость и аккуратность преодолеть расстояние, равное 30 метрам, на педальной машине.

- Здорово, когда общественные организации готовы устраивать мероприятия для самых маленьких жителей города. Мы, в рамках проекта "Крепкая семья" с удовольствием поддерживаем и помогаем в подготовке и проведении таких мероприятий. Вдвойне радует, что, помимо развлекательной части, дети смогут поближе познакомиться с историей отечественного машиностроения, повторить правила дорожного движения и просто отлично провести время всей семьей! - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы.

Чтобы стать участником Гонок, необходимо подать заявку до 30 мая по электронной почте: retroclassics@yandex.ru. В заявке нужно указать полное имя фамилию и отчество ребенка, его возраст и день рождения, а также контактные данные родителей.

Количество участников ограниченно, поэтому организаторы гонок оставляют за собой право досрочно остановить регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миллион слов благодарности: тюменка поблагодарила полицейских за найденный "Ягуар"
Тюменская детская железная дорога 1 июня откроет юбилейный, пятидесятый сезон
Представитель генпрокуратуры России проведет в Тюмени личный прием граждан
И снова дождь: тюменцев предупреждают об ухудшении погоды
Два заезжих афериста в Тюмени сувенирные монеты выдавали за антиквариат
Тюменские дети со сложными диагнозами пройдут обследование в Москве
Тюменцы могут воспользоваться картой с кэшбэком до 25%
На Товарном шоссе в Тюмени "КИА" протаранила мотоцикл
Тюменские полицейские нашли угнанный два года назад «Ягуар»
Все зеленые зоны Тюмени обработали от клещей
Тюменские родители за детскую безопасность готовы в год платить более 15 тысяч рублей
Летние лагеря Тюменской области проверяют на безопасность
Тюменские судебные приставы составили портрет злостного неплательщика алиментов
Фестивалем «Барбекю Шоу» тюменские рестораны откроют летний сезон
30 мая на дорогах Тюмени отключат два светофора
Погода 30 мая в Тюмени: облачно и тепло
Фестиваль «Профнавигатор» расскажет тюменцам об актуальных вакансиях в регионе
В Тюменской области готовят высококвалифицированные кадры для цифровой экономики
Пятеро жителей Тюменской области зверски убили знакомого и задушили свидетеля убийства
Директор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплате
В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человека
Областной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобом