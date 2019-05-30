На Товарном шоссе в Тюмени "КИА" протаранила мотоцикл
На Товарном шоссе в Тюмени сегодня, 30 мая, сбит мотоциклист. Он столкнулся с автомобилем "КИА". Фотографии ДТП уже появились в социальных сетях. По словам очевидцев, передняя часть автомобиля сильно разбита.
- Очередной самоликвидатор выскочил, как черт из табакерки и видимо водитель Киа просто не успел среагировать, - предположила причину аварии одна из горожанок Яна Ю.
- Один летел, второй - слепой и не пользуется зеркалами, вот и результат, - добавил Игорь Г.
За мотоциклиста заступился Илья Б., отметив, что у мотоцикла тормозной путь не позволяет резко затормозить. С другой стороны мотоциклисты любят скорость, "можно сказать что они оба виноваты", - добавил Илья
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла, когда водитель иномарки, выезжая из гаражного кооператива на главную улицу , не пропустил мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта получил ссадины и не тяжелые травмы. Тем не менее, на место выезжала карета скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU