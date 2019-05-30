2019-05-30T10:03:45+03:00
Происшествия

На Товарном шоссе в Тюмени "КИА" протаранила мотоцикл

Мотоциклист отделался легкими травмами
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
На Товарном шоссе в Тюмени водитель на "КИА" въехал в мотоцикл. Фото vk.comНа Товарном шоссе в Тюмени водитель на "КИА" въехал в мотоцикл. Фото vk.com
Изменить размер текста:

На Товарном шоссе в Тюмени сегодня, 30 мая, сбит мотоциклист. Он столкнулся с автомобилем "КИА". Фотографии ДТП уже появились в социальных сетях. По словам очевидцев, передняя часть автомобиля сильно разбита.

- Очередной самоликвидатор выскочил, как черт из табакерки и видимо водитель Киа просто не успел среагировать, - предположила причину аварии одна из горожанок Яна Ю.

- Один летел, второй - слепой и не пользуется зеркалами, вот и результат, - добавил Игорь Г.

За мотоциклиста заступился Илья Б., отметив, что у мотоцикла тормозной путь не позволяет резко затормозить. С другой стороны мотоциклисты любят скорость, "можно сказать что они оба виноваты", - добавил Илья

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла, когда водитель иномарки, выезжая из гаражного кооператива на главную улицу , не пропустил мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта получил ссадины и не тяжелые травмы. Тем не менее, на место выезжала карета скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские полицейские нашли угнанный два года назад «Ягуар»
Все зеленые зоны Тюмени обработали от клещей
Тюменские родители за детскую безопасность готовы в год платить более 15 тысяч рублей
Летние лагеря Тюменской области проверяют на безопасность
Тюменские судебные приставы составили портрет злостного неплательщика алиментов
Фестивалем «Барбекю Шоу» тюменские рестораны откроют летний сезон
30 мая на дорогах Тюмени отключат два светофора
Погода 30 мая в Тюмени: облачно и тепло
Фестиваль «Профнавигатор» расскажет тюменцам об актуальных вакансиях в регионе
В Тюменской области готовят высококвалифицированные кадры для цифровой экономики
Пятеро жителей Тюменской области зверски убили знакомого и задушили свидетеля убийства
Директор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплате
В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человека
Областной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобом