На Товарном шоссе в Тюмени "КИА" протаранила мотоцикл

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-30T10:03:45+03:00

На Товарном шоссе в Тюмени водитель на "КИА" въехал в мотоцикл. Фото vk.com

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На Товарном шоссе в Тюмени сегодня, 30 мая, сбит мотоциклист. Он столкнулся с автомобилем "КИА". Фотографии ДТП уже появились в социальных сетях. По словам очевидцев, передняя часть автомобиля сильно разбита.

- Очередной самоликвидатор выскочил, как черт из табакерки и видимо водитель Киа просто не успел среагировать, - предположила причину аварии одна из горожанок Яна Ю.

- Один летел, второй - слепой и не пользуется зеркалами, вот и результат, - добавил Игорь Г.

За мотоциклиста заступился Илья Б., отметив, что у мотоцикла тормозной путь не позволяет резко затормозить. С другой стороны мотоциклисты любят скорость, "можно сказать что они оба виноваты", - добавил Илья

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла, когда водитель иномарки, выезжая из гаражного кооператива на главную улицу , не пропустил мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта получил ссадины и не тяжелые травмы. Тем не менее, на место выезжала карета скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU