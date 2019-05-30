СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-30T09:54:02+03:00

Тюменские полицейские нашли угнанный два года назад «Ягуар». Фото УМВД по Тюменской области

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Тюменские полицейские задержали угонщика автомобиля «Ягуар», стоимостью 4,5 миллиона рублей. Машина была украдена в деревне Патрушево два года назад и только сейчас подозреваемого удалось найти.

Тогда вор сел в открытый салон, где были ключи от авто и личные вещи владельца. По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Найти автомобиль удалось благодаря сотрудничеству с полицейскими из Копейска Челябинской области. «Ягуар» находился в гараже у 35-летнего местного жителя и не использовалась.

Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу. Злоумышленник находится под арестом. Установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU