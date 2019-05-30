Все зеленые зоны Тюмени обработали от клещей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-30T09:20:19+03:00

В парках и скверах Тюмени можно гулять, не опасаясь клещей Фото: Ольга Крыльцова

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Первый этап противоклещевых обработок завершен в Тюмени. От насекомых обработаны парки, скверы, бульвары, зоны массового отдыха и даже газоны вдоль улично-дорожной сети, межквартальные проезды и площадки для выгула собак.

Опрыскивание зеленых зон города проводилось со 2 мая поздно вечером или рано утром. Теперь работы повторят в июле – августе. Если клещи будут обнаружены раньше, то компания проведет обработку еще раз.

В то же время тюменцам напоминают, что в сезон активности клещей необходимо периодически осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей снимать. При посещении леса нужно одевать защитные костюмы или закрытую одежду с манжетами и глухим воротником. Рубашка должна быть заправлена в брюки, а концы брюк в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой или капюшоном.

Кроме того, для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Однако, максимально эффективный метод защиты от заражения клещевым энцефалитом – вакцинация. Прививаться можно на протяжении всего года.

В случае присасывания клеща необходимо обращаться за медицинской помощью как можно раньше. Взрослым и детям Тюмени помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, д. 54 а). Самих насекомых стоит отнести областной Центр гигиены по адресу: ул. Холодильная, 57.

ИСТОЧНИК KP.RU