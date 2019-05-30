Тюменские родители за детскую безопасность готовы в год платить более 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:45 2019-05-30T08:45:23+03:00

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«Корзина детской безопасности» в Тюменской области за год подорожала на 8,4% и составила в среднем 15 203 рубля. Самое дорогое в ней – детское автокресло, на которое приходится 80,8% спроса.

На втором месте по популярности составляют «умные» часы с GPS-трекером, на которые приходится 14,2% спроса, а в среднем по России - 9,5% . Это устройство позволяет отслеживать местонахождение ребенка, держать с ним связь, а при необходимости ребенок может с их помощью вызвать помощь.

Такие данные приводят эксперты портала бесплатных объявлений Авито. К Международному дню защиты детей аналитики выяснили, сколько готовы отдать родители за безопасность своих детей. За основу был взят спрос на предметы безопасности для среднестатистической семьи с двумя детьми. В «корзину безопасности» вошли заглушки для розеток, велосипедный шлем, светоотражающий рюкзак, «умные» часы с GPS-трекером, видеоняня и детское автокресло.

Оказалось, что в Тюмени спрос на эти товары за год снизился на 3,5%, тогда как в 11 крупнейших городах страны возрос. Больше всего это произошло в Саратове (+13,9%). Еще в двенадцати городах эта проблема, возможно, стала менее острой, так как общий спрос на все предметы из «корзины детской безопасности» в них сократился, существеннее всего – в Краснодаре (-29,1%). Меньше всего ситуация изменилась в Екатеринбурге (+1,6%) и Челябинске (-1,6%). В целом по стране интерес вырос на 2,3%.

Средняя стоимость «детской корзины безопасности» за год увеличилась в 10 городах. Наибольший рост цены отмечен в Воронеже (+52,1%), а самое сильное снижение – в Нижнем Новгороде (-17,2%). Таким образом, сейчас доступнее всего товары для защиты ребенка продаются в Волгограде, который стал единственным крупным городом, где ценник составил менее 10 000 рублей. Дороже всего «корзина» стоит в Санкт-Петербурге – почти вдвое больше, чем в Волгограде. В целом по стране она подешевела на 2% до 14 538 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU