Летние лагеря Тюменской области проверяют на безопасность

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-30T08:28:43+03:00

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Проверки летних лагерей на пожарную безопасность начались в Тюменской области. Планируется открыть 649 в загородных и пришкольных организаций отдыха и оздоровления детей.

Сотрудники МЧС, совместно с представителями других служб и ведомств побывают в 598 лагерях с дневным пребыванием, 13 загородных оздоровительных лагерях, 25 профильно-тематических и 13 палаточных лагерях. Особое внимание будет уделено содержанию зданий, путям эвакуации, состоянию электрических сетей, противопожарного водопровода, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, исправности систем противопожарной защиты.

Уже проверены 7 детских загородных лагерей и 642 пришкольных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Проведено более 600 тренировок по эвакуации и инструктажей о мерах безопасности с персоналом, заседаний КЧС и ОПБ муниципального и областного уровня.

Во время работы в каждом лагере пройдут инструктажи и занятия с детьми и персонала по действиям во время чрезвычайных ситуаций. В виде игр, викторин и конкурсов состоятся «Дни безопасности», на которых ребятам в доступной форме объяснят, как предотвратить пожар, как действовать в случае его возникновения, как вести себя воде.

ИСТОЧНИК KP.RU