2019-05-30T08:35:21+03:00
Общество

Тюменские судебные приставы составили портрет злостного неплательщика алиментов

Как правило, это безработные мужчины в возрасте 30-40 лет
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более 7 тысяч злостных алиментщиков зарегистрировано в Тюменской области. Они задолжали своим детям более 500 миллионов рублей. Только в областном центре таких горе-отцов - больше двух тысяч.

Накануне Дня защиты детей приставы усилили работу по поиску должников. За неуплату алиментов горе-родителям грозят обязательные работы до 150 часов, либо административный арест от 10 до 15 дней, либо штраф 20 тысяч рублей.

С начала 2019 года арест уже применялся к 28 гражданам, пятерым назначены штрафы. На обязательные работы направлены 286 жителей области. Если должник продолжает уклоняться от выплат, наступает уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе областного управления Службы Судебных приставов.

К сожалению, приставам приходится сталкиваться с разными аргументами того, из-за чего родители не выплачивают алименты. Чаще всего это фраза: «Потратит деньги не на ребенка, пусть отчитается за потраченное», также распространена отговорка, что нетрудоспособен, но предпринимать что-либо не спешат.

Приставы даже составили портрет злостного алиментщика. Это мужчина 30-40 лет, его средняя задолженность составляет 300 тысяч рублей. Каждый второй из них безработный, в 60 процентах имеет какое-либо имущество. Наиболее эффективный метод для погашения задолженности у мужчин — арест автомобиля, ограничение на выезд из страны и запрет на регистрационные действия с автомобилем.

Среди женщин злостными неплательщицами являются в среднем 40-летние дамы, их долг составляет 100 тысяч рублей, в 0% они безработные и не имеют никакого имущества. Наиболее эффективный метод для погашения задолженности у них — административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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