Фестивалем «Барбекю Шоу» тюменские рестораны откроют летний сезон

СЕГОДНЯ 06:04 2019-05-30T06:04:55+03:00

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На юбилей фестиваля «Барбекю Шоу» приглашают жителей Тюмени 2 июня. Он состоится уже в пятый раз. и традиционно откроет летний ресторанный сезон. Разделившись на «гастрономические» команды, в нем примут участие многие известные тюменские рестораторы.

Кулинарное соревнование пройдет с 12.00 до 16.00 на летней площадке ресторанно-гостиничного комплекса «Урарту» по ул. Молодежной, 76. Вход свободный, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Для зрителей предусмотрены: развлекательная программа, презентация торговой площадки, детская игровая зона, дискотека и работа фотографа.

Оценивать кулинарные изыски будут заслуженные эксперты и специалисты ресторанного дела. Критериями при выборе лучшего станут: степень прожарки, вкус главного ингредиента и гарнира к нему, а также общий вид блюда и его подача.

Также будут учитываться вкусовые качества приготовленных блюд, организация рабочего места, правильность соблюдения технологического процесса приготовления шашлыка и внешний вид участников конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU