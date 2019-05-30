2019-05-30T05:09:31+03:00
Общество

30 мая на дорогах Тюмени отключат два светофора

Водителей призывают быть внимательными
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 30 мая, на дорогах Тюмени отключат два светофора. На сетях электроснабжения пройдут плановые работы. В частности, с 9.30 до 16.30 часов погаснет светофор на пересечении улицы 30 лет Победы и Мельникайте, а с 9.00 до 15.00 не будет работать электронный регулировщик на пересечении улиц Николая Чаплина и Молодёжной.

Участников дорожного движения Тюменьгортранс просит принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону Тюменьгортранса 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестивалем «Барбекю Шоу» тюменские рестораны откроют летний сезон
Погода 30 мая в Тюмени: облачно и тепло
Фестиваль «Профнавигатор» расскажет тюменцам об актуальных вакансиях в регионе
В Тюменской области готовят высококвалифицированные кадры для цифровой экономики
Пятеро жителей Тюменской области зверски убили знакомого и задушили свидетеля убийства
Директор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплате
В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человека
Областной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобом
На новой части Набережной в Тюмени появятся Конёк-Горбунок и Иванушка
Тюменка выплатит 120 тысяч рублей штрафа за фиктивную регистрацию мигрантов
В Тюмени 3 мая откроется онлайн-запись на подачу документов в «Отряды мэра»
На форуме в Тюмени подростки впервые говорят о том, что их волнует
Жители Тюменской области летом смогут отдохнуть на шестнадцати пляжах
Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»
В Тюмени в районе ТЭЦ-2 проходят антитеррористические учения
Тюменец, по вине которого столкнулись три автомобиля и пострадал человек, отправится под суд
Ревнивый тюменец угрожал ножом супруге за слишком откровенный внешний вид
Два человека спасены из пожара в тюменском кафе «Яр» на Широтной
Форум #ЯЗДЕСЬ собрал подростков и их родителей со всей Тюменской области
Пьяный водитель врезался в дерево на трассе Тюмень - Криводаново
Тюменец огрел кастетом гостя во время застолья
В Тюмени обустроили две новые автобусные остановки
Погода в Тюмени 29 мая: местами дождь, возможна гроза
Более ста клумб Ишима украсят 150 тысяч цветов
Жителей Тобольска просят помочь установить личность сильно избитой женщины, найденной без сознания
Роскомнадзор: у МегаФона самая мощная сеть 4G
Тюменский таксист украл банковскую карту у своего пассажира
Кабриолеты в Тюмени становятся все популярнее и дороже