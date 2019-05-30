СЕГОДНЯ 05:09 2019-05-30T05:09:31+03:00

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В четверг, 30 мая, на дорогах Тюмени отключат два светофора. На сетях электроснабжения пройдут плановые работы. В частности, с 9.30 до 16.30 часов погаснет светофор на пересечении улицы 30 лет Победы и Мельникайте, а с 9.00 до 15.00 не будет работать электронный регулировщик на пересечении улиц Николая Чаплина и Молодёжной.

Участников дорожного движения Тюменьгортранс просит принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону Тюменьгортранса 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU