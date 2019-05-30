2019-05-30T03:42:49+03:00
Общество

Погода 30 мая в Тюмени: облачно и тепло

Воздух прогреется до +23 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Предпоследний день весны в Тюмени будет теплымПредпоследний день весны в Тюмени будет теплымФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Четверг, 30 мая, в Тюменской области будет немного облачным, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с. Температура воздуха днем +17 +22 градуса.

В Тюмени день пройдет без осадков. Воздух прогреется до +23 градусов, северо-западный ветер будет до 4,8 м/с, влажность 26%, атмосферное давление 757 мм рт ст.

В Тобольске +20, в Ялуторовске и Заводоуковске +22, в Ишиме +19.

В народном календаре 30 мая названо Евдокией Свистуньей. На Руси считалось, какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер — к лету холодному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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