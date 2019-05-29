2019-05-29T19:10:42+03:00
Общество

Фестиваль «Профнавигатор» расскажет тюменцам об актуальных вакансиях в регионе

Мероприятие состоится 31 мая на площади 400-летия Тюмени
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фестиваль «Профнавигатор» расскажет тюменцам об актуальных вакансиях в регионеФестиваль «Профнавигатор» расскажет тюменцам об актуальных вакансиях в регионе
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На площади 400-летия Тюмени 31 мая с 10 до 17 часов пройдёт второй областной фестиваль профессиональных проб «Профнавигатор». Как сообщили в департаменте труда и занятости Тюменской области, представители колледжей и техникумов региона представят площадки по востребованным у нас направлениям. Среди них: автоматизация и автоматика, информационные технологии и робототехника, сельское и лесное хозяйство, медицина, строительство, сервис и услуги, транспорт, искусство и дизайн, индустрия питания.

В рамках фестиваля ребята смогут поуправлять машинами, строительными кранами, сельскохозяйственными роботами, катерами, квадрокоптерами и, конечно, пройти профориентационное тестирование. На игровой площадке «ПРОФИ Land» разместятся 6 игровых зон, включая «Мир профессий будущего», «Специалист будущего», «Джанго» и т.д. Взрослые смогут посетить шатёр, в котором можно будет узнать об актуальных вакансиях рынка труда, обучении граждан предпенсионного возраста и опережающей подготовке. Здесь же будет работать тематическая фотозона.

Напомним, в этом году техникумы и колледжи Тюменской области выиграли гранты на развитие материально-технической базы в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Благодаря средствам федерального и регионального бюджетов, в тобольских и тюменских колледжах и техникумах будут созданы более 30 современных лабораторий и мастерских.

Кроме того, на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса начал работу центр опережающей профессиональной подготовки. Обучение здесь смогут пройти представители всех категорий населения. В частности, школьники смогут получить первую профессию, а работающие граждане и граждане предпенсионного возраста – пройти профессиональную переподготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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