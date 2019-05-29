В Тюменской области готовят высококвалифицированные кадры для цифровой экономики

СЕГОДНЯ 18:58 2019-05-29T18:58:01+03:00

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Юные тюменские инженеры центра робототехники выступили на итоговой защите своих проектов в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Тюмень». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, всего к защите было представлено 18 проектов по самым разным направлениям. Среди них: мобильное приложение для подготовки к ЕГЭ, умная теплица, дисплей с имитацией голографии, роботы для работы в экстремальных условиях, роботы-спасатели, парктроник, домашняя метеостанция.

Работу участников оценивала экспертная комиссия, куда вошли директор ЦИТТО Артур Усманов, директор ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» Татьяна Беляева, представители Школы инженерного резерва ТИУ. Председателем комиссии выступила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Защита проектов вошла в один из этапов программы обучения центра робототехники и АСУ. С одной стороны, это позволяет выявить таланты в области математики, информатики и IT-технологий, а с другой стороны – получить обратную связь от экспертов. По словам Марии Рудзевич, развитие кадрового потенциала отрасли цифровых технологий – одна из приоритетных задач в условиях цифровой экономики. Причём важная роль в этом процессе отведена центру робототехники и АСУ Тюменской области.

- Представленные на комиссию проекты — это лучшие проекты учеников центра по итогам учебного года, которые теперь смогут увидеть и оценить профессионалы отрасли. Для учеников это вызов, который позволит им соотнести свои возможности и ожидания с реальными задачами мира цифровых технологий, - отметила она.

Мария Рудзевич выразила уверенность, что этот опыт станет важным этапом в развитии юных талантов, обретения уверенности в собственных силах и выборе будущей профессии. Отметим, что работа по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики входит в региональный проект Тюменской области «Кадры для цифровой экономики».

ИСТОЧНИК KP.RU