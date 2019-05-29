2019-05-29T15:29:08+03:00
Происшествия

Директор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплате

Руководитель сделал это добровольно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Директор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплатеДиректор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплатеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюменской области возмещена задолженность по зарплате работникам «Ялуторовского автомобильного завода». Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, ранее в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты более 3-х месяцев заработной платы.

Следствие установило, что с июля по декабрь 2016 руководитель частично не выплатил зарплату 155 работникам компании. В результате неправомерных действий директора людям был причинён имущественный ущерб на сумму более 8,7 млн рублей.

Проведённые исследования показали, что руководитель допустил задолженность перед работниками по личным мотивам. Как руководитель компании, он знал о постоянно растущей задолженности по зарплате, но деньги направлял на другие цели.

Благодаря принятым мерам, работодатель добровольно погасил задолженность перед работниками предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятеро жителей Тюменской области зверски убили знакомого и задушили свидетеля убийства
В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человека
Областной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобом
На новой части Набережной в Тюмени появятся Конёк-Горбунок и Иванушка
Тюменка выплатит 120 тысяч рублей штрафа за фиктивную регистрацию мигрантов
В Тюмени 3 мая откроется онлайн-запись на подачу документов в «Отряды мэра»
На форуме в Тюмени подростки впервые говорят о том, что их волнует
Жители Тюменской области летом смогут отдохнуть на шестнадцати пляжах
Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»
В Тюмени в районе ТЭЦ-2 проходят антитеррористические учения
Тюменец, по вине которого столкнулись три автомобиля и пострадал человек, отправится под суд
Ревнивый тюменец угрожал ножом супруге за слишком откровенный внешний вид
Два человека спасены из пожара в тюменском кафе «Яр» на Широтной
Форум #ЯЗДЕСЬ собрал подростков и их родителей со всей Тюменской области
Пьяный водитель врезался в дерево на трассе Тюмень - Криводаново
Тюменец огрел кастетом гостя во время застолья
В Тюмени обустроили две новые автобусные остановки
Погода в Тюмени 29 мая: местами дождь, возможна гроза
Более ста клумб Ишима украсят 150 тысяч цветов
Жителей Тобольска просят помочь установить личность сильно избитой женщины, найденной без сознания
Роскомнадзор: у МегаФона самая мощная сеть 4G
Тюменский таксист украл банковскую карту у своего пассажира
Кабриолеты в Тюмени становятся все популярнее и дороже