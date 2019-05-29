Директор ялуторовского предприятия возместил 155 работникам девятимиллионный долг по зарплате

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-29T15:29:08+03:00

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В Тюменской области возмещена задолженность по зарплате работникам «Ялуторовского автомобильного завода». Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, ранее в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты более 3-х месяцев заработной платы.

Следствие установило, что с июля по декабрь 2016 руководитель частично не выплатил зарплату 155 работникам компании. В результате неправомерных действий директора людям был причинён имущественный ущерб на сумму более 8,7 млн рублей.

Проведённые исследования показали, что руководитель допустил задолженность перед работниками по личным мотивам. Как руководитель компании, он знал о постоянно растущей задолженности по зарплате, но деньги направлял на другие цели.

Благодаря принятым мерам, работодатель добровольно погасил задолженность перед работниками предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU