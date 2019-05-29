В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человека
Проводится доследственная проверка
В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человекаФото: pixabay.com
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Тюменские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела без вести пропавшего 23-летнего юноши. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, тело было обнаружено вечером 28 мая в реке Тура недалеко от населённого пункта Яр, расположенного на 36-м км объездной дороги города Тюмени.
Во время проведённого осмотра признаков, свидетельствующих о насильственной смерти погибшего, не было.
Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств гибели молодого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU