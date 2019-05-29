СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-29T15:22:48+03:00

В Туре под Тюменью найдено тело пропавшего без вести молодого человека Фото: pixabay.com

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Тюменские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела без вести пропавшего 23-летнего юноши. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, тело было обнаружено вечером 28 мая в реке Тура недалеко от населённого пункта Яр, расположенного на 36-м км объездной дороги города Тюмени.

Во время проведённого осмотра признаков, свидетельствующих о насильственной смерти погибшего, не было.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств гибели молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU