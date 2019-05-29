2019-05-29T14:39:23+03:00
Общество

Областной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобом

Подростки разработали приложение для общения со взрослыми на форуме в Тюмени [видео]
Мария Васильева
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Областной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобомОбластной форум для подростков «Я здесь» завершился красочным флешмобомФото: Кира Санникова
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В Тюмени завершил работу первый областной форум для подростков #ЯЗДЕСЬ. На протяжении одного дня ребята работали в группах, разрабатывали собственное приложение и мобильную игру для общения между собой и взрослыми.

- Видно, что многим из вас понравилось защищать проекты, формировать и обсуждать содержание, разрабатывать свой дизайн, - отметила куратор площадки «Свободное время/Развлечения» Евгения Ливенская.

- Такого откровенного диалога в моем детстве не случалось, а сегодня я вижу в нем потребность. То, что сегодня наша комиссия по делам несовершеннолетних областная и наши партнеры не побоялись такое мероприятие, с такими площадками организовать, говорит о том, что мы перешагнули через какие-то стереотипы и вышли на прямой и интересный диалог с ребятами, - отметил Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

По его словам, такой формат взаимодействия позволит не только лучше понять ребенка, обеспечить его благополучие и безопасность, но и может более правильно формировать выделение бюджетных средств на программы, ориентированные на молодежь. Он отметил, что одна из целей сейчас - запустить подобные проекты в муниципалитетах

- Уверен, что форум станет ежегодным. То, что он нужен сегодня абсолютно четко стало понятно всем по реакции ребят, тому драйву, который они испытали. В своих проектах участники сформировали интересные предложения, - отметил он.

Напомним, форум #ЯЗДЕСЬ объединил на своей площадки более 800 участников со всего региона. Разбившись на группы, подростки обсуждали ключевые проблемы, волнующие ребят, а также формулировали свои предложения по их решению. Работа велась в рамках 9 тематических групп.

Флешмоб на форуме #ЯЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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