СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-29T13:26:47+03:00

На новой части Набережной в Тюмени появятся Конёк-Горбунок и Иванушка. Фото: Моя территория

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В Тюмени 1 июня, в День защиты детей, появится новый четырёхметровый арт-объект с персонажами сказки Петра Ершова и пером Жар-птицы. Как сообщили в пресс-службе мультицентра «Моя территория», арт-объект посвящён 185-летию со дня выхода первого издания сказки.

Появится арт-объект на новой части Набережной возле моста Челюскинцев. В 14.00 здесь пройдёт интерактивный семейный квест по мотивам сказки «Конёк-горбунок», где горожане будут угадывать слова, вспоминать другие сказки писателя, петь песни и читать стихи. Затем откроется стрит-арт с изображениями персонажей произведения Ершова, причём все желающие смогут закончить его нанесением по трафарету адреса сайта проекта «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конёк-Горбунок».

Наносить изображение на опору моста будет тюменский художник и граффитист Андрей Егоров, который изобразит Иванушку и Конька-Горбунка. Размер арт-объекта составит 11 метров в длину и 4 в ширину.

Зарегистрироваться на квест можно по ссылке: https://clck.ru/GDhdS. Организаторами квеста выступят Тюменское отделение партии «Единая Россия», Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе и новый мультицентр «Контора пароходства», который откроется этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU