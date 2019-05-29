В Тюмени 3 мая откроется онлайн-запись на подачу документов в «Отряды мэра»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-29T11:46:33+03:00

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На сайте отряды-мэра.рф в Тюмени 3 июня в 10 утра откроется онлайн-запись на подачу документов для трудоустройства подростков на третью летнюю смену. Как сообщили в пресс-службе тюменской администрации, после этого «муравьи» смогут подать документы с 7 по 17 июня.

У соискателя должен быть полный пакет документов, чтобы устроиться на работу. Перечень нужных документов указан на сайте «Отрядов мэра» в разделах «Документы для оформления» и «Об отрядах мэра».

Третья смена «Отрядов мэра» пройдет с 23 по 29 июля. В отличие от других смен, более чем 800 подростков будут активно готовиться ко Дню города. Ребята включатся в работу по организации праздника для горожан, участия в различных мероприятиях и флешмобах, а также благоустройстве праздничных площадок. Рабочий день у них будет проходить с 9 до 12 часов, а зарплата будет формироваться из основной выплаты и материальной поддержке Центра занятости населения Тюмени и Тюменкого района.

Отметим, что по онлайн-записи смогут зарегистрироваться только 130 человек, остальные рабочие места предоставляются на базах школ и городских детско-юношеских учреждений. Кроме того, до подачи документов ребятам предстоит пройти индивидуальное собеседование.

ИСТОЧНИК KP.RU