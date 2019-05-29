2019-05-29T11:03:02+03:00
Общество

На форуме в Тюмени подростки впервые говорят о том, что их волнует

В областном центре проходит первый областной форум для подростков #ЯЗДЕСЬ
Мария Васильева
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Тюменские подростки впервые говорят о том, что их волнуетТюменские подростки впервые говорят о том, что их волнуетФото: Кира Санникова
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В Тюмени продолжает работу первый областной форум для подростков #ЯЗДЕСЬ. Более 800 участников разбившись на группы обсуждают ключевые проблемы, волнующие ребят, а также формулируют свои предложения по их решению.

Так, на секции «Свободное время/Развлечения» ребята поговорили о фильмах. О том, какие жанры кинематографа предпочитают подростки и почему. Участникам секции было предложено посмотреть короткометражный фильм «Восхождение» из программы кинофестиваля «Ноль плюс».

Главный герой – мальчик взбирается на горку. Но об этом зрители узнают лишь в конце фильма. В начале картины он предстает взрослым человек, который покоряет вершину. Подростки высказали свое мнение относительно того, почему автор фильма использовал такой прием. По их мнению, короткометражка повествует о том, у каждого есть своя цель. И даже какое-то незначительное событие или достижение для ребенка – крайне важно и является значимым на определенном этапе взросления.

На секции «Родители/Взрослые» ребятам предложили обсудить, чего им не хватает в жизни - живого общения в семье, внимания старших. Разбившись на группы, участники сформулировали ключевые вопросы взаимодействия родителей и детей. Они лягут в основу проекта мобильного приложения, которое позволит наладить диалог между родителями и детьми.

На секции «Внешность/Сексуальность» ребята обсудили вопросы заниженной самооценки у подростков, к чему это ведет и как мешает взаимодействию с окружающими. Ребята пришли к выводу, что комплексы сильно влияют на настроение подростков, на возможность достижения ими определенных результатов.

Работа форума продлится до 16 часов и завершится интересным флэш-мобом. Важно, что на форум открыта свободная онлайн-регистрация, а значит, многие подростки Тюмени могут присоединиться к работе форума в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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