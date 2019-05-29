2019-05-29T10:42:32+03:00
Туризм

Жители Тюменской области летом смогут отдохнуть на шестнадцати пляжах

Специалисты уже приступили к обследованию дна водоёмов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жители Тюменской области летом смогут отдохнуть на шестнадцати пляжахЖители Тюменской области летом смогут отдохнуть на шестнадцати пляжахФото: Татьяна Коркина
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Водолазная группа Тюменской областной службы экстренного реагирования приступили к обследованию городских пляжей. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, спасатели обследуют дна водоёмов в местах отдыха, в санаториях, лагерей и оздоровительных детских центров.

Как отметил главный специалист по ликвидации ЧС ТОСЭР Павел Ступник, сегодня заявки на обследование дна поступили от 13-ти структур, обследовано уже пять мест. По его словам, необходимо очистить территорию оборудованных мест для купания от мусора и провести водолазное обследование дна.

- Спасатели ТОСЭР достают на поверхность металлические предметы, автомобильные шины, стекло, коряги и крупные ветки, - подчеркнул он.

После работы спасателей, принимать пляжи начнут инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области. Как отметил начальник Центра Сергей Каплин, летом 2019 в Тюменской области ожидается традиционное число пляжей – шестнадцать.

- Заявки уже поступают, и по последней информации, возможно появление еще двух официальных мест отдыха на водоемах, - рассказал он, подчеркнув, что сотрудники инспекции делают всё, чтобы времяпрепровождение на реках и озёрах для жителей и гостей области было максимально безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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