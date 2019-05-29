Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-29T10:21:22+03:00

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Банк УРАЛСИБ получил диплом «За развитие финансовой грамотности бизнеса» в рамках финала конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2019», который является одной из номинаций ежегодной Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий». Торжественная церемония награждения состоялась 24 мая в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Организатором премии выступила Торгово-промышленная палата РФ.

Цель конкурса – стимулировать создание качественных банковских продуктов и услуг для сегмента МСБ. Банки, принимающие участие в конкурсе, оцениваются предпринимательским сообществом всех регионов страны.

Конкурс дает банкам возможность узнать актуальные потребности предпринимателей и проходит в два этапа. В ходе первого, заочного, этапа экспертный совет оценивает поданные банками-претендентами заявки на участие. Во время второго, очного, этапа происходит оценка банковской программы предпринимательским сообществом по итогам блиц-презентации, проведенной представителем банка.

Награда «За развитие финансовой грамотности бизнеса» присуждается Банку УРАЛСИБ не первый раз. В 2018 году работа Банка также была по достоинству оценена профессиональным сообществом и организаторами премии «Золотой меркурий».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU