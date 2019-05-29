2019-05-29T10:23:55+03:00
Общество

В Тюмени в районе ТЭЦ-2 проходят антитеррористические учения

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени в районе ТЭЦ-2 проходят антитеррористические учения. Фото: ЧС ТюменьВ Тюмени в районе ТЭЦ-2 проходят антитеррористические учения. Фото: ЧС Тюмень
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В Тюмени сегодня, 29 мая, проходят антитеррористические учения по пресечению условного теракта. В учении принимают участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МЧС России, органов власти и других ведомств. Отметим, что учения проходят в районе ТЭЦ-2.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, мероприятие проводится для того, чтобы отработать практические навыки по пресечению терактов, ликвидации возможных последствий террористических актов и проверить уровень взаимодействия между правоохранительными органами.

Тюменцев просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и возможным ограничениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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