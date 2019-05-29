Тюменец огрел кастетом гостя во время застолья
В Голышмановском районе Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что тюменец причинил телесные повреждения своему знакомому. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, для выяснения всех обстоятельств на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Полицейские выяснили, что во время бурного застолья хозяин квартиры поругался с гостем. Во время ссоры мужчина взял кастет и огрел им по голове потерпевшего. Теперь подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU