Тюменец огрел кастетом гостя во время застолья

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-29T07:08:07+03:00

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В Голышмановском районе Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что тюменец причинил телесные повреждения своему знакомому. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, для выяснения всех обстоятельств на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что во время бурного застолья хозяин квартиры поругался с гостем. Во время ссоры мужчина взял кастет и огрел им по голове потерпевшего. Теперь подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU