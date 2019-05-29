В Тюмени обустроили две новые автобусные остановки

СЕГОДНЯ 05:53 2019-05-29T07:01:10+03:00

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В Тюмени появились две новые автобусные остановки, об этом сообщает пресс-служба тюменской администрации со ссылкой на МКУ «Тюменьгортранс».

Первая остановка – «Микрорайон Ямальский» - расположилась в районе ул. Широтной, 156/1, на ул. Н. Ростовцева при движении в сторону ул. Суходольской. Вторая остановка – «4-й км Старого Тобольского тракта» - расположена в районе ул. Беловежская, 72, при движении в сторону ул. А. Пушкина.

Отмечается, что решение принято в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города.

Напомним, ранее "Комсомольская правда - Тюмень" сообщала о том, что в 2018 году в Тюмени появилось 70 новых остановок. Их общее количество на сегодняшний день составляет 1260 штук. Параллельно увеличивается протяженность маршрутной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU