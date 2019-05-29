2019-05-29T04:16:57+03:00
Общество

Погода в Тюмени 29 мая: местами дождь, возможна гроза

Днём до +22 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 29 мая: местами дождь, возможна грозаПогода в Тюмени 29 мая: местами дождь, возможна грозаФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 29 мая, ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15…C, днем +17…+22…C, местами до +27…C.

По народному календарю 29 мая – День Фёдора Житника, в честь Преподобного Фёдора Освященного. В народе его называли Житником потому, что его праздник считался последним днём, подходящим для посева яровых. В этот день на Руси было принято подавать манную, ячневую, гречневую или пшённую кашу.

На Федора обязательно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали, что летнее тепло уже окончательно установилось и заморозков больше не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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