Более ста клумб Ишима украсят 150 тысяч цветов

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-28T15:48:59+03:00

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Более ста клумб расцветет в Ишиме в ближайшие дни. В городе началась массовая высадка цветов. В этом году улицы и площади украсят 150 тысяч растений. Ими будет засажена площадь в общей сложности 5 тысяч 400 квадратных метров и 25 вазонов.

Как всегда, в Ишиме будут цвести самые разные виды петуний, бархатцы, виолы, бегонии и другие цветы. Наиболее яркие и объемные цветочные композиции традиционно появятся на Привокзальной площади, возле администрации города, в городском парке.

Цветочная клумба в виде названия «Ишим» будет на пересечении Сурикова и Ялуторовской. Яркие цветники оформят на площадях Коркина, Соборной, на ул. Гагарина, вдоль улиц Карла Маркса, Республики, Казанской и Ялуторовской, пересечении Магистральной и Казанской. Ряд цветочных клумб огородят плетением из лозы, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU