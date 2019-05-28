2019-05-28T15:38:15+03:00
Общество

Жителей Тобольска просят помочь установить личность сильно избитой женщины, найденной без сознания

Ее обнаружили 27 мая в 6.30 утра на улице Ремезова
Маргарита КАЛИНКИНА
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Полицейские Тобольска устанавливают личность женщины, найденной 27 мая в 6:30 утра у дома 19Б по улице Ремезова. Пострадавшая была без сознания, с множественными травмами.

Потерпевшей на вид 40 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью средней длины. Одета в черный плащ из кожезаменителя до колена, черные брюки, трикотажную кофту бежевого цвета, черные ботинки. В области живота имеется шрам после операции.

Тоболяков просят обратиться в полицию, если у них есть какая-либо информация о личности потерпевшей. Звонить можно по телефону дежурной части: 8 (3456) 25-23-70 или по телефону доверия УМВД России по Тюменской области 8 (3452) 291-432.

ИСТОЧНИК KP.RU

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