Тюменский таксист украл банковскую карту у своего пассажира

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-28T15:15:10+03:00

Тюменский таксист снял с карты пассажира деньги для него и для себя Фото: Ольга Крыльцова

Он снял в банкомате деньги для клиента, а потом для себя

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Тюменский таксист снял с карты своего клиента 20 тысяч рублей. Ночью пьяный мужчина с приятелем возле одного из кафе спорил, кто из них пойдет снимать деньги в банкомате, таксист предложил свои услуги. Позже он развез парочку по домам.

Воспользовавшись забывчивостью клиента, водитель оставил карту себе и, замаскировавшись, отправился в ближайшее отделение банка для снятия всей суммы. Потерпевший, обнаружив, что денег нет, обратился в полицию. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на злоумышленника. Кроме того, они установили автомобиль воришки и задержали мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». 36-летнему таксисту грозит лишение свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU