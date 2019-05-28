2019-05-28T15:38:20+03:00
Общество

Прокуратура помогла тюменке компенсировать покупку аппарата для ребенка-инвалида

Директор регионального отделения Фонда социального страхования не хотел этого делать
Маргарита КАЛИНКИНА
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Матери ребенка-инвалида тюменское отделение Соцстраха выплатило компенсацию за ортезМатери ребенка-инвалида тюменское отделение Соцстраха выплатило компенсацию за ортезФото: Ольга Крыльцова
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Мать ребенка-инвалида в Тюмени после вмешательства прокуратуры получила компенсацию 180 тысяч рублей за ортез - аппарат на ноги и туловище. Женщина обратилась в филиал №1 Тюменского регионального отделения Фонда соцстраха с заявлением о выплате компенсации, но вопреки требованиям закона, деньги перечислены не были.

Прокуратура по обращению матери провела проверку и возбудила в отношении директора филиала дело об административном правонарушении по ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение порядка оказания государственных услуг), а также внесла в филиал представление об устранении нарушений закона.

Нарушенные права были восстановлены. Тюменке перечислили всю сумму. потраченную на покупку ортеза, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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