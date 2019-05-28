2019-05-28T14:19:45+03:00
Авто

Кабриолеты в Тюмени становятся все популярнее и дороже

За год стоимость машин с откидным верхом увеличилась в полтора раза
Маргарита КАЛИНКИНА
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Стоимость кабриолетов в Тюмени за год поднялась на 51,4 процента. Сейчас автомобили продаются в среднем за 710 800 рублей. В целом по стране средняя цена увеличилась на 5,4% и составила 1 086 000 рублей.

Такие данные приводят эксперты портала бесплатных объявлений Авито. Они отмечают, что за год кабриолеты подорожали в 16 из 23 крупнейших городов. Больше всего средняя цена выросла в Перми (+203,4%) и в Омске (+147,1%). Сильнее всего средняя стоимость снизилась в Тольятти (-66,2%).

Самые популярные кабриолеты - из Германии. На первом месте - BMW 3 серии по средней цене 867 700 рублей, который поднялся на две позиции за год. Второе место - у Mercedes-Benz SLK-класса, стоимостью 745 100 рублей. Замыкает первую тройку Mercedes-Benz SL-класса со средним ценником 1 773 200 рублей, эта же модель стала и самой дорогой среди топ-10 кабриолетов. Самый доступный ГАЗ-69 – единственный отечественный автомобиль. Снятую с производства советскую машину продают в среднем за 190 400 рублей.

За год подорожали только три модели, причем сильнее всего – американский Chrysler Sebring (+16,2%). Заметнее всех подешевел «немец» – BMW 6 серии (-17,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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