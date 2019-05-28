В Тюменской области идет уборка стихийных свалок

СЕГОДНЯ 13:25 2019-05-28T13:27:38+03:00

В Тюменской области в 2019 году ликвидировали восемь несанкционированных свалок. Фото ООО "ТЭО"

Контролирует и участвует в этом процессе Тюменское экологическое объединение

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Восемь несанкционированных свалок ликвидированы в Тюменской области по обращениям граждан. Очищены от прочих отходов территории трех тысяч контейнерных площадок.

Еще одна свалка будет ликвидирована до конца года. Еще семнадцать владельцев земельных участков получили уведомления о самостоятельном вывозе отходов.

Напомним, что с 1 января в России вступили в силу новые правила ликвидации стихийных свалок. Теперь при ее обнаружении региональный оператор обязан убрать в течение 5 рабочих дней или уведомить собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении такой свалки.

По каждому сигналу Тюменское экологическое объединение (ТЭО) проводит проверку, после определяет границы участка, рассчитывает объемы и плотность мусора, устанавливает собственника земли и направляет ему уведомление. Далее собственник должен либо убрать мусор, либо заключить договор с региональным оператором. Если этого не произошло в течение 30 дней, свалку ликвидирует ТЭО и через суд взыскивает понесенные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU