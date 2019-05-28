2019-05-28T13:27:38+03:00
Общество

В Тюменской области идет уборка стихийных свалок

Контролирует и участвует в этом процессе Тюменское экологическое объединение
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюменской области в 2019 году ликвидировали восемь несанкционированных свалок. Фото ООО "ТЭО"В Тюменской области в 2019 году ликвидировали восемь несанкционированных свалок. Фото ООО "ТЭО"
Изменить размер текста:

Восемь несанкционированных свалок ликвидированы в Тюменской области по обращениям граждан. Очищены от прочих отходов территории трех тысяч контейнерных площадок.

Еще одна свалка будет ликвидирована до конца года. Еще семнадцать владельцев земельных участков получили уведомления о самостоятельном вывозе отходов.

Напомним, что с 1 января в России вступили в силу новые правила ликвидации стихийных свалок. Теперь при ее обнаружении региональный оператор обязан убрать в течение 5 рабочих дней или уведомить собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении такой свалки.

По каждому сигналу Тюменское экологическое объединение (ТЭО) проводит проверку, после определяет границы участка, рассчитывает объемы и плотность мусора, устанавливает собственника земли и направляет ему уведомление. Далее собственник должен либо убрать мусор, либо заключить договор с региональным оператором. Если этого не произошло в течение 30 дней, свалку ликвидирует ТЭО и через суд взыскивает понесенные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более ста клумб Ишима украсят 150 тысяч цветов
Жителей Тобольска просят помочь установить личность сильно избитой женщины, найденной без сознания
Роскомнадзор: у МегаФона самая мощная сеть 4G
Тюменский таксист украл банковскую карту у своего пассажира
Прокуратура помогла тюменке компенсировать покупку аппарата для ребенка-инвалида
Кабриолеты в Тюмени становятся все популярнее и дороже
Экс-глава Тобольска Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области
А потом аварии! Водители ПАТП №1 Тюмени проводили за рулем автобусов по 14-16 часов
Из лица тюменки врачи извлекли осиновый сук длиной 25 см
В Тюменской области за сутки три мотоциклиста пострадали в дорожных авариях
В Тюменской области разыскивают 38-летнего Флорида Гирфатуллина
Тюменские подростки создадут мобильные приложения и игры для обсуждения самых острых проблем
В Тюмени 1 июня выберут лучшую семью
За вылов карасей жителю Тюменской области грозит штарф до полумиллиона рублей
Четверть тюменцев с высшим образованием хотят получить второе высшее
Тюменские травматологи разработали свою методику лечения переломов кисти руки
Жители Тюмени помогли найти пропавшую 17-летнюю девушку
Гостиницу «Колос» в Тюмени сегодня пустят с молотка
Погода 28 мая в Тюмени: солнечно и жарко
В Технопарке стартовал Первый Тюменский промышленный форум
На полях Нижнетавдинского и Сорокинского районов картофель и овощи посажены на 100%
В Тюменской области обсудили ход реализации проекта «Информационная инфраструктура»
Представители старшего поколения Тюменской области откроют на пенсии новые возможности
Тюменская область готова к летней оздоровительной кампании
Тюменские «Бабушки особого назначения» провели профилактический рейд по дачам и огородам