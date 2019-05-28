СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-28T13:09:41+03:00

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Экс-глава Тобольска Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области. Соответствующее распоряжение главой региона подписано сегодня, 28 мая.

Отметим, что Владимир Владимирович написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста главы Тобольска 23 апреля. Он сообщал, что снимает с себя полномочия в связи с переходом на новую работу, однако, до сегодняшнего дня было неизвестно, где же намерен трудиться Мазур.

Владимир Владимирович руководил Тобольском с октября 2012 года, в сентябре 2015 года городская дума переизбрала его на новый срок. С июля 2011 года до октября 2012 Мазур был заместителем губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. С 2007 по 2011 годы работал на разных должностях и возглавлял ОАО «Запсибгазпром». В 2004–2007 годы являлся заместителем мэра Томска.

Сегодня же, 28 мая, кресло главы Тобольска занял Максим Афанасьев. За его кандидатуру в Тобольской гордуме проголосовал 21 депутат из 24. Народные избранники отметили, что экс- заместитель главы администрации Тюмени - опытный руководитель. Он работал в администрации Тюмени августа 2014 года и курировал деятельность управ и департамента дорожной инфраструктуры. До этого Максим Викторович занимал должность руководителя управы Ленинского административного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU