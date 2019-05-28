ПАТП №1 в Тюмени оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-28T12:17:31+03:00

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Парк №1 Автотранспортного предприятия Тюмени оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение рабочего времени водителей. 28 февраля 2019 года смена у одного из водителей автобуса на маршруте №11 составила более 14 часов, а у другого на том же маршруте - свыше 16 часов. При этом допустимый предел работы за рулем не может превышать более 12 часов.

Нарушение выявила прокуратура Калининского округа пр проверке соблюдения законодательства при пассажирских перевозках. За предпринимательскую деятельность с грубым нарушением условий и требований лицензии (ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ) возбуждено административное дело. В Арбитражном суде Тюменской области руководство ПАТП признало свою вину и его подвергли денежному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU