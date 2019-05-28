Из лица тюменки врачи извлекли осиновый сук длиной 25 см

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-28T12:12:50+03:00

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Сучок старой осины длиной 25 см вытащили из лица врачи Тюмени. Женщину каретой скорой помощи экстренно доставили в областную клиническую больницу №2 из села Казанское. 62-летняя Танзиля Юсупова была в лесу и упала на засохшее дерево, когда потянулась к ветке дикой смородины. Женщина хотела заварить дома душистый чай и, потеряв равновесие, свалилась на лежащее рядом дерево.

Сук проткнул лицо почти насквозь – вошёл справа в подглазничную область и упёрся в кожу левой щеки с противоположной стороны. На какое-то время женщина потеряла сознание. Очнувшись, она никого не могла позвать на помощь – в лесу находилась одна, далеко от деревни, телефона при себе не было.

Пенсионерка аккуратно отломила ветку от дерева, и, придерживая рукой, пошла в деревню. У первого же дома её заметили односельчане и отвезли в медпункт. Фельдшер оказала первую помощь и вызвала скорую помощь.

Фото Тюменской ОКБ №2

В ОКБ №2 Танзиле под анестезией осторожно спилили 60-сантиметровую ветку, поместили в аппарат МРТ, чтобы оценить степень повреждения внутренних органов, после чего сразу прооперировали. На удаление сучка длиной около 25 сантиметров и диаметром почти 4 сантиметра челюстно-лицевому хирургу ОКБ №2 Денису Ермакову потребовалось полчаса, сообщили в пресс-службе больницы

Ветка разрушила стенки гайморовых пазух, повредила носовую перегородку, нёбную ямку. Риск нагноения был большим, но благодаря профессионализму врачей осложнений удалось избежать.

- Правильно, что ни пациентка, ни фельдшер не стали вытаскивать ветку из тела. Ее извлечение могло привести к большой кровопотере и поставило бы под угрозу жизнь женщине, - пояснил лечащий врач Танзили Юсуповой Александр Маринин.

Несколько дней назад Танзилю выписали из стационара. О неприятном происшествии ей напоминает лишь небольшой шрам на лице, но, как обещают врачи, и он со временем станет почти незаметным. Сама пациентка говорит, что впредь будет гораздо осмотрительней – и если уж некому будет её сопроводить в лес, то обязательно будет брать с собой мобильный телефон.

Жительница Казанки написала стихи врачам Тюменской ОКБ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU