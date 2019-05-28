В Тюменской области за сутки три мотоциклиста пострадали в дорожных авариях

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-28T11:04:21+03:00

В Тобольске мотоциклист на «Сузуки» въехал в железобетонный бордюр и упал. Фото ГИБДД Тюменской области

Мужчины получали травмы, падая со своих "коней"

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На дорогах Тюменской области увеличилось количество аварий с участием мотоциклистов. Так, накануне, 27 мая, в ДТП пострадали три водителя железных коней, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На улице Циолковского в Тюмени мотоцикл въехал в автомобиль «Хундай». Фото ГИБДД Тюменской области

Один из них в четвертом часу дня на улице Циолковского в Тюмени въехал в автомобиль «Хундай». По предварительным данным автомобилист не уступил дорогу 40-летнему мотоциклисту, тот не удержал равновесие и упал. У пострадавшего ушиб.

В 22 час. 20 мин. на улице Федюнинского, 20 с мотоцикла во время движения упал 31-летний мотоциклист. Обстоятельства ДТП выясняются. У водителя травмы.

На улице Федюнинского, 20 водитель упала с мотоцикла во время движения. Фото ГИБДД

В Тобольске 29-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не учел интенсивность движения, въехал в железобетонный бордюр и упал. Мотоциклист травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано семь аварий, в которых пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU