В Тюменской области за сутки три мотоциклиста пострадали в дорожных авариях
На дорогах Тюменской области увеличилось количество аварий с участием мотоциклистов. Так, накануне, 27 мая, в ДТП пострадали три водителя железных коней, сообщили в областной Госавтоинспекции.
На улице Циолковского в Тюмени мотоцикл въехал в автомобиль «Хундай». Фото ГИБДД Тюменской области
Один из них в четвертом часу дня на улице Циолковского в Тюмени въехал в автомобиль «Хундай». По предварительным данным автомобилист не уступил дорогу 40-летнему мотоциклисту, тот не удержал равновесие и упал. У пострадавшего ушиб.
В 22 час. 20 мин. на улице Федюнинского, 20 с мотоцикла во время движения упал 31-летний мотоциклист. Обстоятельства ДТП выясняются. У водителя травмы.
На улице Федюнинского, 20 водитель упала с мотоцикла во время движения. Фото ГИБДД
В Тобольске 29-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не учел интенсивность движения, въехал в железобетонный бордюр и упал. Мотоциклист травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются.
Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано семь аварий, в которых пострадали восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU