2019-05-28T09:30:36+03:00
Общество

Тюменские подростки создадут мобильные приложения и игры для обсуждения самых острых проблем

Разработка проектов пройдет на форуме #ЯЗДЕСЬ
Маргарита КАЛИНКИНА
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Самые острые проблемы обсудят подростки Тюменской области на первом форуме #ЯЗДЕСЬ. Темами для дискуссий станут: «Отношения и любовь», «Родители и взрослые», «Тело и энергия», «Соцсети и мессенджеры».

Форум состоится уже завтра, 29 мая в ДК «Нефтяник». Каждой теме будет посвящена отдельная площадка. Всего их будет девять. Каждая соберет от 40 до 80 участников. В подростковые рабочие группы войдут до 10 человек. Площадки будут курировать представители тимбилдинг-агентства, эксперты по заявленной теме и модераторы.

Ребятам также предстоит разработать проекты мобильных приложений и настольных стратегических игр. Разработка таких проектов – способ продемонстрировать отношение участников к устройству окружающего мира, возможность дать ответ на вопрос «А как я хочу, чтобы было все устроено?». С помощью кураторов и экспертов подростки смогут осознанно и понятно транслировать свои идеи в массы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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